Μπιλ - Ουέστμπρουκ: Το show με Λέικερς μας πήγε 17 χρόνια πίσω! (pic)

Ουέστμπρουκ και Μπιλ είχαν 30+ πόντους και 5+ ασίστ κόντρα στους Λέικερς, οδηγώντας τους Ουίζαρντς στη νίκη στην παράταση.

Με αυτόν τον τρόπο έγιναν το πρώτο δίδυμο της Ουάσινγκτον με 30 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ στο ίδιο ματς μετά τους Αρίνας και Λάρι Χιούζ, οι οποίοι το είχαν κάνει το 2004 απέναντι στους λιμνάνθρωπους.

Russell Westbrook & Bradley Beal both finished with 30+ pts & 5 ast Monday night in a win vs the Lakers.

Westbrook and Beal are the first Wizards duo with 30 Pts, 5 Reb, 5 Ast in the same game since Gilbert Arenas and Larry Hughes did it on Dec. 17, 2004 -- also vs the Lakers. pic.twitter.com/SKj8W0IuRF

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 23, 2021