Η Βανέσα Μπράιαντ τα έβαλε με ράπερ για στίχους που προσβάλουν τον Κόμπι

«Η κοπέλα μου λέει πως με αγαπά, αλλά δεν μου το δείχνει. Αν μου λείψει, θα μπω στο ελικόπτερό μου και θα γίνω νέος Κόμπι», αναφέρουν οι στίχοι του ράπερ σε ένα τραγούδι του.

Η Βανέσα Μπράιαντ αντέδρασε θεωρώντας ασεβείς τους στίχους, «Αγαπητέ, Μικ Μιλς, θεωρώ τον συγκεκριμένο στίχο εξαιρετικά ασεβή και με έλλειψη ευαισθησίας. Τελεία και παύλα. Δεν γνωρίζω τη μουσική σου, αλλά θεωρώ πως μπορείς να γράψεις καλύτερους στίχους από αυτόν. Αν είσαι θαυμαστής του Κόμπι, εντάξει, αλλά και πάλι υπάρχει καλύτερος τρόπος να εκφράσεις τον θαυμασμό σου στον σύζυγό μου. Αυτός ο τρόπος δείχνει έλλειψη σεβασμού και τακτ».

Ο Μικ Μιλς από τη μεριά του απάντησε στο twitter «Απολογήθηκα σε αυτή νωρίτερα και όχι δημοσίως. Δεν είχα σκοπό να δημιουργήσω κάποιο vrial. Αν νοιάζεστε τόσο για το πένθος κάποιου τότε απλά αλλάξτε θέμα».

I apologized to her in private earlier today not to the public...Nothing I say on my page directed to a internet viral moment or the family of a grieving woman! If you care about someone grieving change the subject!

