Καντέρ στον Παναθηναϊκό: «Ας ελπίσουμε να δούμε έναν Καντέρ με την πράσινη φανέλα» (pic)

Ο Ενές Καντέρ απάντησε στον Παναθηναϊκό. Αφήνοντας μία μεγάλη υπόσχεση! «Τα πάντα για να βοηθήσω τους Έλληνες αδερφούς μου και τις Ελληνίδες αδερφές μου. Ας ελπίσουμε ότι μία ημέρα θα δούμε έναν Καντέρ να φοράει τη φανέλα σας», έγραψε ο Καντέρ, απαντώντας στο ευχαριστήριο tweet της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για τη συμβολή του Τούρκου στην απόκτηση του Μάριο Χεζόνια.

Anything to help my Greek brothers and sisters.

Let’s hope one day we see a Kanter wear your jersey

#WeTheGreens https://t.co/h33MBxUecm

— Enes Kanter (@EnesKanter) February 22, 2021