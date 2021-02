Παναθηναϊκός: Ευχαρίστησε τον Καντέρ για τη βοήθεια στη μεταγραφή του Χεζόνια! (pic)

Ο Παναθηναϊκός έριξε τη… βόμβα το απόγευμα της Δευτέρας 22/2 με την απόκτηση του Μάριο Χεζόνια. Του Κροάτη, πρώην NBAer που ανυπομονεί να φορέσει τα πράσινα, εκφράζοντας κατά καιρούς την αγάπη του για το ΟΑΚΑ, τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Διαμαντίδη!

Η Μπαρτσελόνα διατηρεί τα δικαιώματα του Χεζόνια ο οποίος θα παίξει στον Παναθηναϊκό ως το τέλος της σεζόν ενώ η «πράσινη» ΚΑΕ ευχαρίστησε δημόσια τον Ενές Καντέρ! Η επικοινωνία που άνοιξαν το τελευταίο διάστημα ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και ο Νίκος Παππάς με τον Τούρκο σέντερ που είναι πολύ καλός φίλος του Χεζόνια συνέβαλε στη σπουδαία μεταγραφή!

«Ευχαριστούμε Ενές Καντέρ για τη βοήθεια, είσαι ένας από εμάς»!

Thank you @EnesKanter for your support! You are one of us!

