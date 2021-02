Μάρκους Σμαρτ: Εκτός για 20 ημέρες ακόμη, επιστρέφει μετά το All Star Game!

Ο Μάρκους Σμαρτ τραυματίστηκε στη γάμπα στις 30 Ιανουαρίου. Από τότε συμπληρώθηκαν 22 ημέρες απουσίας. Με τον γκαρντ των Μπόστον Σέλτικς να μένει εκτός για τουλάχιστον 20 ημέρες ακόμη. Ο Σμαρτ αναμένεται να μείνει εκτός μέχρι το διάλειμμα για το All Star Game (5-10/3) και θα επιχειρήσει να αγωνιστεί ξανά στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Ο Σμαρτ διένυε την καλύτερη σεζόν του με 13.1 πόντους, 6.1 ασίστ και 1.8 κλεψίματα, ενώ είναι πρωταγωνιστής στην άμυνα των Σέλτικς. Χωρίς αυτόν στο ρόστερ, η ομάδα του Μπραντ Στίβενς έχει ρεκόρ 5-6.

ESPN Sources: Boston's Marcus Smart likely rehabbing his left calf injury through the March 5-10 All-Break with hopes of returning for the start of the season's second half: https://t.co/T8AnlU7dcq

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 21, 2021