Σέλτικς: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Σμαρτ! (pic)

Ο Μάρκους Σμαρτ τραυματίστηκε στο ματς με τους Λέικερς, κάνοντας τους ανθρώπους των Σέλτικς να κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα.

Πάντως τα νέα είναι θετικά για τον κορυφαίο αμυντικό των Κελτών, αφού ο τραυματισμός στη γάμπα δεν είναι σοβαρός.

Θα αναγκαστεί να χάσει μερικά ματς, αλλά σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από αυτά που πίστευαν στη Βοστώνη.

Positive news for the Celtics: First-team All-Defensive guard Marcus Smart has been diagnosed with a Grade 1 left calf strain, sources tell @TheAthletic @Stadium. He will miss some time, but sigh of relief for all.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 31, 2021