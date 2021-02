Τζοέλ Εμπίντ: Η πρώτη πενηντάρα της καριέρας του έχει... αύρα από Άιβερσον & Τσάμπερλεϊν! (vid & pic)

Πενήντα πόντοι, δεκαεπτά ριμπάουντ, πέντε ασίστ, τέσσερα μπλοκ. Ο Τζοέλ Εμπίντ δεν τα πήγε άσχημα στην επικράτηση των Σίξερς επί των Μπουλς με σκορ 112-105. Αυτό ήταν το πρώτο ματς για τον Καμερουνέζο σέντερ με 50 πόντους. Ο πρώτος παίκτης των Σίξερς που το καταφέρνει, μετά τον μοναδικό Άλεν Αϊβερσον το μακρινό 2005.

Την ίδια στιγμή, ο Εμπίντ βρέθηκε στο ίδιο (μικρό) με τον θρυλικό Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, ως οι παίκτες των Σίξερς με τουλάχιστον 50 πόντους, 15 ριμπάουντ και 5 ασίστ!

Τη φετινή σεζόν, ο 26χρονος - απόφοιτος του Κάνσας - έχει αριθμούς που παραπέμπουν σε MVP με 29.7 πόντους, 10.8 ριμπάουντ και 3.1 ασίστ!

