Όταν ήταν στην Ουάσινγκτον ποτέ δεν σταμάτησε να βοηθά την κοινωνία της πόλης, συνεισφέροντας όπως μπορούσε.

Το ίδιο συνεχίζει να κάνει στο Χιούστον, δείχνοντας το κοινωνικό του πρόσωπο.

Ο Τζον Ουόλ θα δωρίσει γεύματα σε 500 οικογένειες της πόλης, συνεχίζοντας να δείχνει πόσο νοιάζεται για τον συνάνθρωπο.

.@JohnWall shared on his IG Story that he was able to help provide meals for 500 families in Houston tonight pic.twitter.com/tKK4REWoQQ

— ESPN (@espn) February 19, 2021