Μπακς: Ανοίγουν το γήπεδο, με 250 φιλάθλους στο ματς με τους Ράπτορς! (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πεθύμησε τις ελληνικές σημαίες στο γήπεδο. Σε λίγες ώρες θα έχει την ευκαιρία να αντικρίσει κάμποσες, καθώς οι Μπακς επιτρέπουν ξανά φιλάθλους στο «Fiserv Forum»! To παράρτημα του υπουργείου Υγείας στο Μιλγουόκι έδωσε τη συγκατάθεσή του στο αίτημα των Μπακς, προκειμένου στο αποψινό ματς απέναντι στους Τορόντο Ράπτορς (03:00) να καλωσορίσουν το 10% της χωρητικότητας του γηπέδου, σχεδόν 1.800 θεατές.

Ωστόσο, οι Μπακς δεν πρόκειται να βάλουν απευθείας αυτόν τον αριθμό φιλάθλων, αλλά θα το κάνουν σταδιακά: 250 φίλαθλοι απόψε, 500 την Πέμπτη, 750 την Παρασκευή και 1.800 την Κυριακή, στην αναμέτρηση με το Σακραμέντο.

Αυτό σημαίνει πως από εδώ και πέρα, σε κάθε εντός έδρας αγώνα οι Μπακς θα δίνουν τις αναμετρήσεις τους με φιλάθλους.

The Bucks just announced they will begin admitting a reduced crowd of 1,800 into home games starting tonight against Toronto: pic.twitter.com/jD9NKN38qs

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 16, 2021