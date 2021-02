Νετς: Χάνουν τον Ντουράντ για τουλάχιστον δύο ματς λόγω τραυματισμού! (pic)

Μόλις επέστρεψε από την 7ήμερα καραντίνα, λόγω του πρωτόκολλου για την covid-19. Και ο Κέβιν Ντουράντ θα πρέπει να μείνει ξανά εκτός αγωνιστικής δράσης. Ο KD υπέστη ένα ελαφρύ τράβηγμα στον μηρό του και οι Νετς ανακοίνωσαν πως θα μείνει εκτός από τα δύο επόμενα ματς της ομάδας (με Σακραμέντο Κινγκς, 15/2 και Φίνιξ Σανς, 16/2).

Σε αυτό το διάστημα θα κάνει θεραπεία και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί. Φέτος, ο Ντουράντ έχει αγωνιστεί σε 19 (από τους 28) αγώνες των Νετς, με 29 πόντους, 7.3 ριμπάουντ και 5.3 ασίστ ανά παιχνίδι.

The Nets announce that Kevin Durant will miss at least two games with a strained left hamstring: pic.twitter.com/VGerLLN443

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 15, 2021