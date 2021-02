Η τιμή για κάθε μετοχή έχει οριστεί στα 8 δολάρια. Αριθμός ουχί τυχαίος. Παραπέμπει στον Κόμπι Μπράιαντ. Μία επενδυτική εταιρία στις ΗΠΑ, η Rally, είχε την ιδέα να διαθέσει ένα μεγάλο κομμάτι από το παρκέ του τελευταίου αγώνα του Mamba στο κοινό, Σύμφωνα με το Reuters, αυτό θα γίνει με τη διάθεση μετοχών.

Συνολικά θα διατεθούν 100.000 μετοχές, με σκοπό να συγκεντρωθούν 800.000 δολάρια. Και όλοι θα είναι συνιδιοκτήτες. Πώς θα το μοιραστούν; Αυτή είναι μία άλλη ιστορία, η οποία δεν έχει διευκρινιστεί.

Στο παρελθόν, διάφορα κομμάτια, μεγάλα ή μικρά από το ματς των Λέικερς με τους Τζαζ έχουν πωληθεί σε διάφορα ποσά.

An alternative investment platform is giving thousands of people the chance to own a piece of a basketball floor on which Kobe Bryant played his final game and is autographed pic.twitter.com/CXFbjOedpB

