Λέικερς: Θα πάνε στον Λευκό Οίκο μόλις τελειώσει η πανδημία! (pic)

Η πρόσκληση έχει ήδη φτάσει στους πρωταθλητές Λος Άντζελες Λέικερς. Αποστολέας είναι ο κορυφαίος πολίτης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ,Τζο Μπάιντεν. Οι Λέικερς θα είναι η πρώτη ομάδα που θα επισκεφθεί τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, όταν οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν.

Θυμίζουμε ότι μετά την αλλαγή της προεδρίας, από τον Μπαράκ Ομπάμα, στον Ντόναλντ Τραμπ η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων δεν έκανε την παραδοσιακή επίσκεψή της στον Λευκό Οίκο.

The White House announced that the 2020 Champion Lakers will be invited to celebrate once it's "COVID-safe".

