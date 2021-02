ΝΒΑ: Γεμίζουν τη ρακέτα τους με Βόνλεϊ οι Νετς (pic)

Ο Βόνλεϊ μετράει 335 συμμετοχές σε αγώνες regular season με τους Χόρνετς, Μπλέιζερς, Μπουλς, Νικς, Τίμπεργουλβς και Νάγκετς έχοντας 5 πόντους και 5.2 ριμπάουντ μ.ό.

Όπως, λοιπόν αναφέρει ο Shams Charania, ο 25χρονος φόργουορντ – σέντερ θα υπογράψει στο Μπρούκλιν που φιγουράρει στην τρίτη θέση της κατάταξης στη Δύση με ρεκόρ 14-11.

Free agent F/C Noah Vonleh is expected to sign a deal with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium. Vonleh provides immediate rotational depth for the Nets.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2021