Ντέρικ Ρόουζ: Ένας «φθαρμένος» MVP, που συνεχίζει το ταξίδι του... (vid)

Είναι γεγονός. Ο Ντέρικ Ρόουζ αφήνει τους Πίστονς και μετακομίζει στους ανανεωμένους Νικς, για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Τίποτα δεν είναι εντελώς καινούργιο. Στους Νικς έχει αγωνιστεί ξανά, ενώ ο Θίμποντο είναι ο κόουτς, που τον έχει επιλέξει σε όλες τις ομάδες που έχει προπονήσει.

Ήταν μαζί στους Μπουλς, όταν ο Ρόουζ έγραψε ιστορία και από εκεί πέρα, έχουν βρεθεί σε κάθε ομάδα που προπόνησε, δείχνοντας πόσο εκτιμά την ψυχή και την ποιότητα του παίκτη του. Ο Ρόουζ από την πλευρά του, σίγουρα δεν έχει περάσει λίγα. Η διαδρομή του, μια διαδρομή δύναμης, αγάπης για το παιχνίδι και προσωπικής αναζήτησης, μέσα από εμπόδια και δυσκολίες.

Τραυματισμοί, δυσκολίες, προβλήματα, κριτική, όλα έπεσαν πάνω του και με όλα πάλεψε για να σταθεί και πάλι στα πόδια του. Αναφέρουν όλοι ότι είναι το μεγαλύτερο «what if» της ιστορίας, αλλά ο ίδιος δεν το δέχεται. Έγινε αυτός που είναι, μέσα από αυτά που πέρασε.

«Είναι η 12η χρονιά μου. Πήγα στην κόλαση και γύρισα. Ήμουν εκτός. Αλλά η ιστορία είναι μεγαλύτερη από εμένα... Έχω ευκαιρία μέσα από το μπάσκετ να αγγίξω κι άλλους, με κάποιο τρόπο που δεν μπορώ να εξηγήσω».

Δεν είναι εύκολο να γυρίσεις από την κόλαση, αλλά ο Ρόουζ τα κατάφερε.

«Πιστεύω ότι κάθε παιδί, όχι απαραίτητα που παίζει κάποιο άθλημα, αλλά κάθε παιδί που περνάει οτιδήποτε στην ζωή και προσπαθεί να το ξεπεράσει, πρέπει να κοιτάει αυτή την εμφάνιση. Ακόμα και όταν ένας σούπερ ήρωας πέφτει κάτω, είναι ακόμα σούπερ ήρωας στο τέλος της ημέρας και ο Ντέρικ Ρόουζ έδειξε γιατί είναι ακόμα σούπερ ήρωας», είχε πει για εκείνον ο ΛεΜπρον και δεν είχε άδικο.

Αν κάποιος ψάχνει κίνητρο, αν κάποιος νιώθει ότι λυγίζει μπορεί να γυρίσει το κεφάλι του προς την πλευρά του και να δει μέσα από τον αθλητισμό ένα πρότυπο, που διαφέρει από τα άλλα. Δεν κυνήγησε την κορυφή και βρέθηκε εκεί μέσα στην λάμψη και ανθρώπους γύρω να χειροκροτούν. Αντίθετα βρέθηκε στην κορυφή και έπεσε από εκεί με κρότο, πόνο και δάκρυα. Και έπειτα τι;

Και έπειτα προσπάθεια και δύναμη, όχι για την κορυφή, αλλά για την προσωπική αγαλλίαση μίας ψυχής, που χρειαζόταν μόνο ένα φάρμακο. Έφτασε μέχρι τον πάτο, κάθισε εκεί και αποφάσισε ότι το να μείνει εκεί δεν αποτελεί επιλογή. Αποφάσισε να πάρει μια βαθιά ανάσα, να αφήσει πίσω πόνους και ανασφάλειες και να δουλέψει σκληρά για να ξαναφτάσει ψηλά.

Δεν είναι η κορυφή ο στόχος. Ο στόχος είναι απλά να μην μείνεις εκεί που σε φέρνουν οι δυσκολίες και αυτό έκανε ο Ντέρικ Ρόουζ. Δεν έμεινε κάτω, δεν λύγισε, απλά δούλεψε και κατάφερε να δει από την αρχή πόσο γλυκιά είναι η επιτυχία ειδικά αν έχεις μοχθήσει για αυτήν και αν έχεις ξεπεράσει όλα όσα εκείνα που για λίγο σε γονάτισαν.

Από το 2010 και το βραβείο του νεότερου MVP στην ιστορία του ΝΒΑ, στον τραυματισμό το 2012 και το τέλος της χρονιάς, στην επιστροφή και ξανά σε νέα εγχείρηση το 2015, από εκεί ο Ρόουζ ανταλλάσσεται στους Νικς και την επόμενη σεζόν τραυματίζεται ξανά και αναγκάζεται να περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου. Κάπου εκεί και ενώ όλοι πιστεύουν ότι ήρθε το τέλος ο Ρόουζ παλεύει με τους δαίμονες του, τους νικά και επιστρέφει στα παρκέ.

Χρειάστηκε να περάσει πολλά. Κάποτε είδε το ταλέντο του να τον οδηγεί στην κορυφή και τον ενθουσιασμό και μετά έμαθε με τον πιο σκληρό τρόπο να μάχεται και να παλεύει για να μπορέσει να πατήσει στα πόδια του και να το αναδείξει.

An emotional Derrick Rose talks over his memorable night for the @Timberwolves ! #AllEyesNorth #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/YK28ptXyoG

Το παιχνίδι με τους Τζαζ, το 2018, με την φανέλα των Τίμπεργουλβς ήταν η λύτρωση του. Αυτή η 50άρα ήταν που ένωσε όλα τα διαλυμένα κομμάτια. Έπειτα το ταξίδι συνεχίστηκε με άλλους όρος. Οι Πίστονς τον δέχτηκαν, αλλά δεν ήταν αρκετοί για εκείνον. Πλέον, το παζλ είναι ολόκληρο και εκείνος έτοιμος. Οι Νικς, φέτος, δεν μοιάζουν με όσα μας έχουν συνηθίσει.

Έχουν ταλέντο, νιάτα και προοπτική και τους έλειπε η νοοτροπία και εμπειρία. Ο Ρόουζ θα φορέσει και πάλι την φανέλα τους, για να δώσει κάτι νέο και σε εκείνους και στον εαυτό τους. Δεν είναι απλά ένας παίκτης με εμπειρία. Είναι ένας παίκτης που μπορεί να βάλει τις βάσεις, για κάτι νέο. Και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και στην Νέα Υόρκη.

Detroit has agreed to trade guard Derrick Rose to New York for Dennis Smith Jr., and a 2021 second-round pick (via Charlotte), sources tell ESPN. Rose reunites with Tom Thibodeau, who coached him in Chicago and Minnesota.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 7, 2021