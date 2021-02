Σμιθ: «Οι Νετς μπορούν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα»! (vid)

Οι Νετς φιγουράρουν στην τρίτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή με ρεκόρ 14-9 και ο δημοσιογράφος του ESPN, Στέφεν Σμιθ στάθηκε στην επιθετική λειτουργία της Big-Three του Μπρούκλιν, ξεκαθαρίζοντας πως μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα.

«Ναι, μπορούν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα αν παίζουν έτσι. Αρχικώς, ο Καϊρί Ίρβινγκ ήταν θετικός, έκανε αίσθηση, ήταν αυτός που ξέρουμε ότι μπορεί να είναι. Αυτή η ομάδα μπορεί να δεχτεί 120 πόντους σε μια βραδιά και να κερδίσει επειδή έχει την ικανότητα να πετύχει περισσότερους πόντους κόντρα σε οποιαδήποτε ομάδα στον πλανήτη. Για να τους κερδίσεις, θα πρέπει να βρεις τρόπο να τους σταματήσεις. Δεν ξέρω κανέναν αυτή τη στιγμή που μπορεί να πει πως θα τους σταματήσει! Δεν χρειάζεται να αλλάξουν τίποτα για να πάνε στους ΝΒΑ Finals. Με αυτή την επίθεση, μπορούν να κερδίσουν το πρωτάθλημα»!

The Nets are coasting and going to the NBA Finals. pic.twitter.com/tfR6kWu2Az

— Stephen A Smith (@stephenasmith) February 3, 2021