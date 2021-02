Ουίλιαμσον: Βάζει το όνομα του δίπλα στον Τζόρνταν και «κουβαλάει» τους Πέλικανς (pic & vid)

Ο νεαρός άσος των Πέλικανς δεν είναι τυχαία τόσο πολυσυζητημένος. Πέρυσι ήταν το Νο.1 του ντραφτ, όλα τα φώτα έπεσαν πάνω του, αλλά κάποια προβλήματα που υπήρχαν με το κορμί του και τα κιλά του τον περιόρισαν. Περιόρισαν τα λεπτά του και μαζί και την ψυχολογία του, για το κατά πόσο τον πιστεύει η ομάδα του.

Οι Πέλικανς φυσικά και πιστεύουν στον Ζάιον και το έχουν δείξει. Το δώρο που τους έγινε με την πρώτη επιλογή πέρυσι, το εκτιμούν και αυτό φαίνεται φέτος. Ο Ζάιον είναι μοναδικός, κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις και κουβαλάει μια ομάδα, που ίσως να βούλιαζε στον πάτο αν δεν τον είχε.

Κόντρα στους Σανς, σε 32 λεπτά συμμετοχής είχε 28 πόντους, 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο, αλλά δεν ήταν μόνο η επίθεση. Ακολουθεί τον Τζόρνταν με 33 παιχνίδια με 20+ πόντους, στα 43 πρώτα παιχνίδια καριέρας στο ΝΒΑ και όλο και πιο συχνά βάζει το όνομα του, δίπλα σε μύθους του αθλήματος. Επίσης έγινε ο πρώτος παίκτης της ιστορίας με περισσότερα από ένα παιχνίδια με τουλάχιστον 25 πόντους, ενώ σουτάρει με 85%.

Απέναντι στο Φοίνιξ έκανε την καλύτερη του εμφάνιση και στην άμυνα της ομάδας το, με τον προπονητή του να εντυπωσιάζεται. Ο ίδιος δουλεύει με τον Ίνγκραμ, για να αλλάξουν μαζί τα δεδομένα της ομάδας τους και πλέον ο 20χρονος είναι ξεκάθαρα ένας από τους ηγέτες της Νέας Ορλεάνης.

Οι Πέλικανς είναι στο 8-12 και προσπαθούν να βρουν τι δεν δεν λειτουργεί σωστά. Ο Ζάιον πάντως είναι σταθερά καλός και φέτος φαίνεται πανέτοιμος να κάνει το βήμα παραπάνω.

15 points in the first quarter alone for Zion pic.twitter.com/Cozi94IBb7

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 4, 2021