Την δική του ιστορία συνεχίζει να γράφει στο NBA και τους Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak έγινε στο ματς με τους Πέισερς ο 4ος πασέρ στην ιστορία των «ελαφιών». Συγκεκριμένα έφτασε τις 2.392 ασίστ, ξεπερνώντας τον Κουίν Μπάκνερ που στην καριέρα τους στην ομάδα του Μιλγουόκι είχε δώσει συνολικά 2.391 ασίστ.

Giannis has passed Quinn Buckner for 4th on the Bucks All-Time assists list!!@Giannis_An34 | #NBAAllStar pic.twitter.com/rur87oDL1V

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 4, 2021