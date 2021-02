Μετά από αρκετό καιρό είχαμε ευχάριστα νέα από το NBA όσον αφορά τον κορονοϊό. Συγκεκριμένα μετά από 482 τεστ που έγιναν την τελευταία βδομάδα, δεν υπήρξε ούτε ένα θετικό κρούσμα, κάτι που φυσικά υποδέχθηκαν με μεγάλη χαρά στον «μαγικό πλανήτη».

Zero NBA players tested positive for coronavirus out of 482 tested since Jan. 27, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2021