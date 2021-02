ΛεΜπρον: «Η κούραση είναι στο μυαλό, δεν κουράζομαι!» (vid)

Οι Λέικερς πήραν ακόμα μια νίκη κόντρα στους Χοκς, ο ΛεΜπρον ήταν και πάλι εκεί και φαίνεται αποφασισμένος να πάει μέχρι το τέλος της διαδρομής. Είχε 21 πόντους, 9 ασίστ και 7 ριμπάουντ και πριν τελειώσει το παιχνίδι, με αποφασιστικό ύφος έφυγε για τα αποδυτήρια.

Ο «Βασιλιάς» εξήγησε πως δεν κουράζεται και έδειξε πως είναι πανέτοιμος για την φετινή πρόκληση.

«Δεν μου λέει τίποτα η κούραση. Η κούραση είναι μόνο στο μυαλό. Αν λες στον εαυτό σου πως είσαι κουρασμένος, τότε θα είσαι. Εγώ δεν κουράζομαι ποτέ».

“Tired is only in the mind. … #LakeShow we coming home.” @KingJames x #NBAAllStar pic.twitter.com/Jogf0ZopkM

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 2, 2021