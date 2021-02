ΝΒΑ: Προπονητές του μήνα Κουίν Σνάιντερ και Ντοκ Ρίβερς (pic)

Το διάστημα είναι μεγαλύτερο, αφού συμπεριλαμβάνει και τις 9 ημέρες του Δεκεμβρίου. Αλλά αυτό δεν αλλάζει το αποτέλεσμα: Ο Ντοκ Ρίβερς και ο Κουίν Σνάιντερ είναι οι προπονητές του μήνα (και μερικές ημέρες) σε Ανατολή και Δύση, αντίστοιχα.

Οι Σίξερς είναι πρώτοι στην Ανατολή και 4οι στο ΝΒΑ με ρεκόρ 15-6, ενώ οι Τζαζ είναι 2οι στη Δύση και στο ΝΒΑ, με ρεκόρ 15-5 και 11 σερί νίκες μέχρι την ήττα από το Ντένβερ, το βράδυ της Κυριακής (31/1).

NBA Coaches of the Month for December and January: Utah's Quin Snyder and Philadelphia's Doc Rivers.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 1, 2021