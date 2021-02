ΝΒΑ: Παίκτες της εβδομάδας Γιόκιτς και Χάρντεν (pic)

Ο Νίκολα Γιόκιτς οδήγησε τους Ντένβερ Νάγκετς σε ρεκόρ 3-1, με τον Σέρβο σέντερ να μετράει 30.8 πόντους, 10.8 ριμπάουντ και 62.3% ευστοχία στα σουτ. Ο Γιόκιτς ήταν ο νικητής του βραβείου και την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Τζέιμς Χάρντεν κέρδισε το βραβείο αγωνιζόμενος με τη νέα του ομάδα, τους Μπρούκλιν Νετς. Ο πρώην γκαρντ των Ρόκετς είχε 25.3 πόντους, 11.3 ασίστ και 7.3 ριμπάουντ, με τους Νετς να κλείνουν την εβδομάδα με ρεκόρ 3-1.

The details from the week that was for Denver’s Jokic and Brooklyn’s Harden: pic.twitter.com/UbruJ2dOSz

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 1, 2021