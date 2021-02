Πραγματικό έργο τέχνης! Ο Γιάννης ανάμεσα σε δύο από τα πιο αγαπημένα του πρόσωπα. Τον αείμνηστο πατέρα του και τον ενός έτους γιο του, Λίαμ.

Ο ίδιος ο Αντετοκούνμπο με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media θέλησε να μοιραστεί τον θαυμάσιο πίνακα που κοσμεί το σπίτι του, εξηγώντας ότι είναι ένα από τα καλύτερα δώρα που έχει πάρει ποτέ!

One of the best presents I’ve ever received #3Generations pic.twitter.com/M3w4rYgeae

