Σε 35' ο Νίκολα Γιόκιτς πρόλαβε να σημειώσει 47 πόντους, να κατεβάσει 11 ριμπάουντ και να μοιράσει 5 ασίστ, ενώ είχε και 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ.

Αξίζει, δε, να τονίσουμε ότι σημείωσε 4/4 τρίποντα, 9/10 βολές.

Ετσι, έκλεισε ένα ονειρεμένο βράδυ κάνοντας παράλληλα ρεκόρ καριέρας.

JOKER ties his CAREER HIGH!

47 POINTS and 12 boards on 17-26 shooting for Nikola Jokic as the @nuggets win at home. pic.twitter.com/phRMpaUxo7

