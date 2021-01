Πέλικανς: Χτύπησαν την... πόρτα σε Σίξερς-Νετς-Σέλτικς για ανταλλαγή Ρέντικ (pic)

Τον τρόπο που θα πετύχουν μια ανταλλαγή με επίκεντρο τον Τζέι Τζέι Ρέντικ ψάχνουν οι Πέλικανς.

Σύμφωνα με τον Shams Charania, η ομάδα της Νέας Ορλεάνης βλέπει τους Σίξερς, τους Σέλτικς και τους Νετς σαν ομάδες που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την ανταλλαγή.

Φέτος ο Ρέντικ μετρά 7.9 πόντους και 2.4 τρίποντα μέσο όρο σε 16 ματς.

Pelicans are focusing on the 76ers, Nets and Celtics as trade partners for JJ Redick, per @ShamsCharania pic.twitter.com/qDnRexybuQ

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 31, 2021