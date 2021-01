Για κάποιους αθλητές, το εισόδημα από τα ετήσιο συμβόλαιο δεν είναι απαραίτητα το κύριο κομμάτι των κερδισμένων χρημάτων του. Πολλά προκύπτουν από τους εκάστοτε χορηγούς και τις όποιες συμφωνίες. Το περιοδικό Forbes λατρεύει να μετράει τα κερδισμένα χρήματα των αστέρων του ΝΒΑ. Και να δημιουργεί λίστες. Η πιο καινούργια έχει στην κορυφή της τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, με συνδυασμένα κέρδη $95.4 εκατομμυρίων! Τα $31.4 προκύπτουν από το συμβόλαιό του με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ τα υπόλοιπα $64 από τους χορηγούς τους!

Στην 6η θέση της λίστας βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Με συνολικά κέρδη ύψους $49 εκατομμυρίων ($27 εκ. από τους χορηγούς και $22 από τον μισθό του). Το μόνο σίγουρο είναι πως στην επόμενη λίστα και με το νέο συμβόλαιο σε ισχύ, ο Giannis θα κάνει άλμα αρκετών θέσεων.

Empty arenas will dent NBA salaries 20% this season, but the biggest stars have blockbuster sneaker contracts that keep them among the world’s highest-paid athletes https://t.co/6PTOIjc3EU pic.twitter.com/4LLZHpINiU

— Forbes (@Forbes) January 29, 2021