Κέβιν Ντουράντ όπως... Ουίλτ Τσάμπερλεϊν!

Ο «Durantula» είχε 32 πόντους με 13/26 εντός παιδιάς με αποτέλεσμα να μετράει κατά μέσο όρο 30,5 πόντους από το ξεκίνημα της σεζόν και ύστερα από 15 ματς.

Συγκεκριμένα έγινε ο 2ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που το καταφέρνει με τη φανέλα μιας νέας ομάδας! Ποιος ήταν ο προηγούμενος;

Μα, φυσικά, ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, ο οποίος με τη σειρά του μετρούσε κατά μέσο όρο 30+ πόντους στα πρώτα 15 παιχνίδια της σεζόν 1959-60.

Kevin Durant is the 2nd player in NBA history to average at least 30 points in his first 15 games with a new team, joining Wilt Chamberlain in 1959-60 with the Warriors. That was Wilt's first 15 career games h/t @EliasSports pic.twitter.com/XppsqtZaXB

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 28, 2021