Το ένα double double, μετά το άλλο. Ο Νίκολα Γιόκιτς δεν σταματάει. Και 17 ματς μετά την έναρξη της σεζόν έχει τελειώσει κάθε ματς των Νάγκετς (10-7) έχοντας διψήφιο αριθμό πόντων και ριμπάουντ! Αυτή την επίδοση την έχουν κάνει μόλις τρεις αθλητές τις τελευταίες 50 σεζόν του ΝΒΑ!

Ο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ το έχει κάνει σε δύο σεζόν (1971-1972 και 1975-1976) με τις φανέλες των Μιλγουόκι Μπακς και των Λος Άντζελες Λέικερς, αντίστοιχα. Ο Μπιλ Ουόλτον το έκανε τη σεζόν 1976-1977 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο την πιο πρόσφατη σεζόν (2019-2020).

Nikola Jokic is just the fourth different player in the last 50 NBA seasons to open a season with 17 consecutive double-doubles:

Kareem Abdul-Jabbar, 1971-72

Abdul-Jabbar, 1975-76

Bill Walton, 1976-77

Giannis Antetokounmpo, 2019-20

Jokic, 2020-21 pic.twitter.com/cRHf4tWubq

