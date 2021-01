Χάουαρντ: «Θα παίζω ακόμη πέντε χρόνια...» (pic)

Η όρεξη του Ντουάιτ Χάουαρντ άνοιξε με το πρώτο δακτυλίδι της καριέρας του. Και μπροστά του βλέπει να ανοίγονται επιλογές. Για να αξιοποιηθούν, χρειάζεται χρόνος. Και ο 35χρονος σέντερ σκοπεύει να τον... αγοράσει. Δήλωσε πως σκοπεύει να παίζει για τουλάχιστον πέντε χρόνια ακόμη. Να φτάσει δηλαδή μέχρι τα 40 και βλέπουμε...

Φέτος, με τη φανέλα των Σίξερς, ο Χάουαρντ μετράει 6.6 πόντους και 8.1 ριμπάουντ σε 17.5 συμμετοχής.

