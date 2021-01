Ο σέντερ των Σίξερς είδε το σορτσάκι του να σκίζεται από αντίπαλο και στη συνέχεια δέχθηκε τεχνική ποινή.

Tις τραβά τις τεχνικές ο Superman!

Dwight Howard got his shorts ripped but still got called for the foul

Then he got a tech pic.twitter.com/yNHT3MY0Jm

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 24, 2021