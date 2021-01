Το ΝΒΑ χρησιμοποιεί security που δεν επιτρέπουν τις αγκαλιές παικτών και τις επαφές μετά το ματς λόγω κορονοϊού.

Αυτό είδαμε και μετά τη λήξη στο Νετς-Χιτ, όπου δεν επιτράπηκε στους Αντεμπάγιο και Ίρβινγκ να ανταλλάξουν φανέλες.

Heat security had to break up Kyrie and Bam Adebayo from hugging after the game. pic.twitter.com/8rViHGY2Et

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 24, 2021