Ντουράντ: Θύμισε Βινς Κάρτερ με την 30άρα! (pic)

Συνεχίζει τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του ο Κέβιν Ντουράντ.

Ο KD έγινε ο πρώτος παίκτης των Νετς με 4 σερί 30άρες από τον Νοέμβρη του 2006 και τον Βινς Κάρτερ.

Ο ηγέτης του Μπρούκλιν επίσης έχει + 20 πόντους στα 13 ματς που έπαιξε φέτος, το μεγαλύτερο σερί στο ξεκίνημα μιας σεζόν στην καριέρα του.

