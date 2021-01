Η τελευταία φορά που οι Καβαλίερς νίκησαν τους Νετς 2 φορές, χωρίς τον ΛεΜπρον, ήταν το 2003! (pic)

Οι Καβαλίερς φέτος έχουν βαλθεί να αλλάξουν δεδομένα που κουβαλούν αρκετά χρόνια και το δείχνουν μέσα στο παρκέ. Κατάφεραν και νίκησαν τους Νετς, δεύτερη φορά την φετινή σεζόν και αυτό δεν είναι κάτι που γίνεται συχνά.

Την τελευταία φορά που νίκησαν το Μπρούκλιν δύο φορές, χωρίς τον ΛεΜπρον Τζέιμς στην σύνθεση τους, ήταν στις 25 Φεβρουαρίου και στις 23 Μαρτίου του 2003.

Οι Νετς έχουν επιτρέψει 134 πόντους από το ζωγραφιστό τους, στα τελευταία δύο παιχνίδια, τους περισσότερους σε δύο παιχνίδια, τις τελευταίες 25 σεζόν.

