Ο Ντουράντ τα... χώνει στον Μπάρκλεϊ: «Γιατί ζητούν ακόμη τη γνώμη αυτού του ηλίθιου» (pic)

Μυρίζει κόντρα. Για την ακρίβεια... βρωμάει από μίλια μακριά. Ο Κέβιν Ντουράντ αποφάσισε να απαντήσει στα σχόλια που κάνει ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ στην εκπομπή «Inside the NBA» σε παίκτες και ομάδες. «Δεν ξέρω γιατί ρωτούν ακόμη τη γνώμη αυτού του ηλίθιου» ήταν ένα σχόλιο του KD στο Instagram, αναφορικά με τον Μπαρκλεϊ.

Ενώ εμφανίστηκε και άλλο ένα που ανέφερε: «Αυτά τα παλιά μυαλά πρέπει να απολαύσουν τη συνταξιόδοτήσή τους. Οι παίκτες έχουν προπονητές που δουλεύουν μαζί τους κάθε μέρα».

KD on the recent criticism of NBA players by retired players: “Them old heads need to go enjoy retirement. These boys have coaches they work with every day.”

