Οι Νετς θα αντιμετωπίσουν σήμερα τους Καβαλίερς με την μαγική τους τριάδα, καθώς εκτός των Ντουράντ και Χάρντεν επιστρέφει και ο Ίρβινγκ ο οποίος είχε εξαφανιστεί για δικούς του λόγους. Πριν την αναμέτρηση οι συμπαίκτες του τραγουδούσαν στον Ίρβινγκ «welcome back» με τον «Μούσια» να τον παίρνει και αγκαλιά.

welcome back, welcome back, welcome back

FAMILY ON THREE. pic.twitter.com/B3q19oFyNM

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 21, 2021