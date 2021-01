Πέισερς: Ράγισμα στο χέρι ο Μάιλς Τέρνερ (pic)

Ο κορυφαίος μπλοκέρ του ΝΒΑ, ο Μάιλς Τέρνερ τραυματίστηκε στο χέρι του. Η διάγνωση αναφέρει ράγισμα στο δεξί χέρι του, με τους Ιντιάνα Πέισερς να περιμένουν και άλλες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν το ακριβές διάστημα της απουσίας του.

Φέτος ο Τέρνερ μετράει (σε 12 αγώνες) 12.4 πόντους, 6.8 ριμπάουντ, 1.1 ασίστ και 4.2 μπλοκ, την κορυφαία επίδοση στο ΝΒΑ!

Pacers center Myles Turner has a slight fracture in his right hand and will be re-evaluated in the coming days, sources tell @TheAthletic @Stadium. Turner is the NBA leader in blocked shots (4.2 per game).

