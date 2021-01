Χάρντεν: Έγραψε ιστορία με τις back to back 30άρες στους Νετς! (vids)

Οι Νετς επικράτησε των Μπακς στη ματσάρα του Μπρούκλιν, με τον Μούσια να βάζει το λιθαράκι του στην νίκη της ομάδας του.

Ο Χάρντεν είχε 34 πόντους, 12 ασίστ (και την ασίστ νίκης για το τρίποντο του Ντουράντ), αλλά και 6 ριμπάουντ. Mάλιστα έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Νετς με back to back 30άρες στα 2 πρώτα του ματς με την ομάδα.

