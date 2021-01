Το όνομα του Ζάιον Ουίλιαμσον είναι στην κορυφή της μαρκίζας των Πέλικανς. Ο άνθρωπος που καλείται να αντικαταστήσει τον Άντονι Ντέιβις, μετά το φευγιό του τελευταίου για τους Λος Άντζελες Λέικερς. Για να μπορέσει να γίνει ο νέος.. Ντέιβις, θα χρειαστεί να διαγράψει όσα είχε πετύχει ο προκάτοχός του. Ένα σβήστηκε από τη «λίστα» με τον Ζάιον να είναι ο πιο εύστοχος παίκτης των Πέλικανς σε έναν αγώνα με τουλάχιστον 30 πόντους.

Ο Ντέιβις διατηρούσε το σχετικό ρεκόρ με 85.7%, με τον Ζάιον να τον ξεπερνάει έχοντας απέναντι στους Κινγκς 13/15 δίποντα (86.7%).

Zion Williamson last night:

31 PTS

6 REB

13-15 FG

5-5 FT

His 86.7 FG% is the highest ever recorded in a 30-point game for the @PelicansNBA. The previous mark of 85.7% was held by Anthony Davis. pic.twitter.com/O5OxIlRXAY

— Justin Kubatko (@jkubatko) January 18, 2021