Ντόντσιτς: Το ΝΒΑ του «έδωσε» ένα ακόμη triple double, έπιασε τον Τζόρνταν! (pic)

Ο Σλοβένος γκαρντ των Ντάλας Μάβερικς κατέγραψε, έστω και καθυστερημένα, το 28ο triple double της καριέρας του, αφού - μετά τη διόρθωση στα στατιστικά - μέτρησε 28 πόντους, 10 ριμπάουντ και 13 ασίστ. Πλέον, βρίσκεται στην ίδια θέση με τον Μάικλ Τζόρνταν, ενώ μπροστά του βρίσκεται ο Μπεν Σίμονς με 30 triple doubles.

Στην κορυφή της λίστας δεσπόζει το όνομα του Όσκαρ Ρόμπερτσον με 181 «τριπλές» εμφανίσεις και τον Ράσελ Ουέστμπρουκ να ακολουθεί με 150.

The @NBA has issued a stat correction following last night’s game, crediting Luka Dončić with a 10th rebound.

Dončić finished the game with 28 points, 10 rebounds and 13 assists.

He is now tied with Michael Jordan for the 16th-most triple-doubles in @NBA history. pic.twitter.com/TOOUKrEfE9

— Mavs PR (@MavsPR) January 16, 2021