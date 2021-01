Νετς: Ο όγκος στο νεφρό του ΛεΒέρτ... κόστισε $2.6 εκατομμύρια! (pic)

Πόσο μπορεί να κοστίζει μία ανταλλαγή; Ακόμη και αν πρόκειται για τα... μάτια του Τζέιμς Χάρντεν. Στην περίπτωση των Μπρούκλιν Νετς η ανταλλαγή για τον Τζέιμς Χάρντεν κόστισε κάτι παραπάνω. Το βράδυ του Σαββάτου προέκυψε η είδηση πως οι Νετς έδωσαν ένα χρηματικό ποσό στους Πέισερς για να κλείσει η μετακίνηση του Κάρις ΛεΒέρτ.

Όλα καλά μέχρι εδώ. Μόνο που το ποσό ήταν... έναντι, για ένα ιατρικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε. Αυτό τελικά ήταν μία μάζα στο νεφρό του ΛεΒέρτ! Και κόστισε στους Νετς $2.6 εκατομμύρια δολάρια!

In revised four-way trade, Brooklyn sent $2.6M to Pacers along with Caris LeVert, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 17, 2021