ΝΒΑ: Το ιατρικό ζήτημα του ΛεΒέρτ πήγε να χαλάσει το megadeal για τον Χάρντεν!

Ο Τζέιμς Χάρντεν αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του στην αποψινή (17/1, 1π.μ.) αναμέτρηση των Νετς με τους Ορλάντο Μάτζικ καθώς η τετραπλή ανταλλαγή για χάρη του «Μούσια» ολοκληρώθηκε και τυπικά.

Μάλιστα ο Shams Charania αποκάλυψε ότι η ανταλλαγή των Χάρντεν – Ολαντίπο – ΛεΒέρτ – Άλεν ολοκληρώθηκε από τη στιγμή που οι Νετς έδωσαν ένα draft pick δεύτερου γύρου του 2024 και έξτρα χρήματα, καθώς προέκυψε ιατρικό ζήτημα με τον ΛεΒέρτ!

A 2024 second-round pick via Cleveland -- originally sent to Brooklyn -- is now being sent to Indiana, sources said. https://t.co/kJcDd76rFs

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 16, 2021