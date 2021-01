NBA: Οι 10 κορυφαίοι Σόνικς όλων των εποχών! (vids)

Το Σιάτλ και το Λας Βέγκας εμφανίζονται ως οι βασικές υποψήφιες πόλεις για να αποκτήσουν ομάδα από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι το ΝΒΑ εξετάζει το πλάνο της επέκτασής του, ελπίζοντας σε έσοδα 2.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την κάθε προσθήκη.

Στο Σιάτλ όλοι περιμένουν την επιστροφή των Σόνικς. «Για μένα οι Σόνικς ήταν κάτι σαν τους τωρινούς Ουόριορς εδώ στη Δύση. Ένα πραγματικά cool όνομα, με ιστορία και παράδοση, όμορφα χρώματα και απίστευτη φάση φιλάθλων! Έπαιξα εδώ στους Τελικούς του 1996 με τους Μπουλς, είναι μια μπασκετούπολη. Είναι ντροπή το ότι οι Σόνικς δεν υπάρχουν πλέον. Ήταν μια μαύρη σελίδα στο ΝΒΑ. Ελπίζω ότι οι Σόνικς θα επιστρέψουν στο άμεσο μέλλον» ανέφερε σε παλαιότερη συνέντευξή του στο NBC Sports ο κόουτς των Ουόριορς, Στιβ Κερ.

Εξάλλου, ο Κέβιν Ντουράντ πέρασε τη rookie σεζόν του στο Σιάτλ πριν οι Σόνικς μεταφέρουν την έδρα τους στην Οκλαχόμα και μετονομαστούν σε Θάντερ. Μάλιστα είχε αναδειχθεί Rookie of the Year έχοντας 20.3 πόντους μ.ό. με τους «Υπερηχητικούς» και το gazzetta.gr ξεχωρίζει τις καλύτερες πεντάδες στην ιστορία των Σόνικς.

STARTERS

Γκαρντ

ΓΚΑΡΙ ΠΕΪΤΟΝ

Οι μεγαλοστομίες και το trash talking εξέφραζαν την αυτοπεποίθηση που περίσσευε. Τι και αν γινόταν θρασύς; Σίγουρα ο Γκάρι Πέιτον δεν ήταν δειλός, ήταν αποφασισμένος να πετύχει και τίποτα δεν θα έμπαινε εμπόδιο στον διάβα του. Το «Γάντι» γράπωσε το ΝΒΑ από τον λαιμό, αποτελώντας τον κορυφαίο παίκτη στην ιστορία των Σιάτλ Σούπερσονικς σε συμμετοχές (999), ασίστ (7.384) και κλεψίματα (2.107). Συμπεριλήφθηκε εννιά φορές στην All-NBA team και βοήθησε το Σιάτλ να φτάσει ως τους NBA Finals το 1996. Πατώντας «Gary Payton» στο Google, θα τον δείτε στην πιο χαρακτηριστική εικόνα της καριέρας του: Να «κολλάει» στο πρόσωπο του Μάικλ Τζόρνταν και να ετοιμάζεται για λεκτική επίθεση.

Έπαιξε στους Σόνικς: 1990-03

Άλλες ομάδες: Μπακς (2003), Λέικερς (2003-04), Σέλτικς (2004-05), Χιτ (005-07)

ΦΡΕΝΤ ΜΠΡΑΟΥΝ

Ο βετεράνος γκαρντ ήταν αρχηγός της ομάδας που κατέκτησε το μοναδικό πρωτάθλημα στην ιστορία του οργανισμού με 4-1 νίκες στη σειρά των ΝΒΑ Finals με τους Ουάσινγκτον Μπούλετς το 1979. Ο Μπράουν έγινε draft pick στο νούμερο 6 το 1971 και έπαιξε όλη την καριέρα του στο Σιάτλ. Η έφεσή του στο μακρινό σουτ είχε ως αποτέλεσμα το παρατσούκλι «Downtown Freddie Brown» ενώ οι Σόνικς απέσυραν το νούμερο 32 που φόρεσε για 13 χρόνια. Είναι τέταρτος σε πόντους (14.018) και δεύτερος συμμετοχές (963) στην ιστορία των Σούπερσονικς.

Έπαιξε στους Σόνικς: 1971-84

Άλλες ομάδες: -

Φόργουορντ

ΣΟΝ ΚΕΜΠ

Ένας απίστευτα αθλητικός φόργουορντ που οι Σόνικς τον επέλεξαν στο νούμερο 17 δίχως να έχει παίξει σε κολέγιο και αμέσως απέδειξε ότι αξίζει να βρίσκεται στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Ο «Reign Man», ψευδώνυμο που του έδωσε ο εκφωνητής Κέβιν Κάλαμπρο συνδύαζε... ωμή δύναμη με εντυπωσιακή αθλητική χάρη έχοντας ως trademark τα θεαματικά καρφώματα. Ο Κεμπ είχε μ.ό. double - double σε έξι σεζόν με τους Σόνικς, έπαιξε σε πέντε All-Star Games και μέτρησε 23.3 πόντους το 1996 όταν το Σιάτλ έφτασε ως τους ΝΒΑ Finals.

Έπαιξε στους Σόνικς: 1989-97

Άλλες ομάδες: Καβαλίερς (1997-00), Μπλέιζερς (2000-02), Μάτζικ (2002-03)

ΣΠΕΝΣΕΡ ΧΕΪΓΟΥΝΤ

Ο πρώτος πραγματικός σταρ των Σόνικς ήταν εκείνος που άλλαξε τους κανόνες όταν αποχώρησε από το πρωτάθλημα ΑΒΑ (American Basketball Association), την ανταγωνιστική λίγκα του ΝΒΑ πριν συγχωνευτεί μαζί της, για να παίξει στο Σιάτλ δίχως να έχει γίνει draft pick. Ο βετεράνος φόργουορντ είχε μ.ό. double – double σε τέσσερις σεζόν με τους Σόνικς. Το 1972-73 ήταν η πιο παραγωγική χρονιά του, μετρώντας 29.2 πόντους και 13.4 ριμπάουντ μ.ό. Έπαιξε σε τέσσερα All-Star Games ενώ ήταν μέλος της ομάδας που προκρίθηκε για πρώτη φορά σε playoffs, το 1975.

Έπαιξε στους Σόνικς: 1970-75

Άλλες ομάδες: Ντένβερ Ρόκετς (1969-70), Νικς (1975-79), Νιου Όρλεανς Τζαζ (1979), Λέικερς (1979-80), Βενέτσια (1980-81), Ουάσινγκτον Μπούλετς (1981-83)

Σέντερ

ΤΖΑΚ ΣΙΚΜΑ

Ο βασικός σέντερ των Σόνικς το 1979, όταν το Σιάτλ έφτασε ως το τέλος της διαδρομής και κατέκτησε το πρώτο και μοναδικό πρωτάθλημα της ιστορίας του. Ο 7-footer Σίκμα είχε μ.ό. double - double για επτά συνεχόμενες σεζόν και συμμετείχε σε επτά All-Star Games ως παίκτης των Σόνικς. Ο κορυφαίος ψηλός όλων των εποχών στην ιστορία του οργανισμού είναι παράλληλα πρώτος ριμπάουντερ (7.729), έκτος σε συμμετοχές (715) και πέμπτος σε πόντους (12.034) ενώ η φανέλα του με το νούμερο 43 έχει αποσυρθεί. Το 2019 πέρασε στην μπασκετική αιωνιότητα με την είσοδό του στο Naismith Basketball Hall of Fame.

Έπαιξε στους Σόνικς: 1977-86

Άλλες ομάδες: Μιλγουόκι Μπακς (1986-91)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

Γκαρντ

ΓΚΑΣ ΟΥΪΛΙΑΜΣ

Το παρατσούκλι του ήταν «The Wizard» («Ο Μάγος»). Στα χρόνια που έπαιξε στους Σόνικς συμμετείχε σε δυο All-Star Game, ήταν μέλος της All-NBA First Team (1982) και της All-NBA Second Team (1980), έχοντας καθοριστική συμβολή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 1979 με 28.6 πόντους μ.ό. στη σειρά των Τελικών με τους Μπούλετς. Στις τρεις από τις τέσσερις σεζόν του στο Σιάτλ είχε διψήφιο αριθμό πόντων μ.ό.

Έπαιξε στους Σόνικς: 1977-84

Άλλες ομάδες: Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (1975-77), Ουάσινγκτον Μπούλετς (1984-86), Ατλάντα Χοκς (1987)

ΡΕΪ ΑΛΕΝ

Τον Φεβρουάριο του 2003 οι Μπακς έστειλαν τον Ρέι Άλεν στους Σόνικς μαζί με τους Ρόναλντ «Φλιπ» Μάρεϊ, Κέβιν Όλι και ένα draft pick α’ γύρου στο πλαίσιο της ανταλλαγής με τον Γκάρι Πέιτον και τον Ντέσμοντ Μέισον. Σπουδαίος σκόρερ και σουτέρ, ο Άλεν μέτρησε 23+ πόντους μ.ό. στις τέσσερις σεζόν που έμεινε στο Σιάτλ συμμετέχοντας σε ισάριθμα All-Star Game. Παρ’ όλα οδήγησε τους Σόνικς μόλις σε μια συμμετοχή στα playoffs.

Έπαιξε στους Σόνικς: 2003-07

Άλλες ομάδες: Μιλγουόκι Μπακς (1996-03), Μπόστον Σέλτικς (2007-12), Μαϊάμι Χιτ (2012-14)

Φόργουορντ

ΝΤΕΤΛΕΦ ΣΡΕΜΠΦ

Ο πολυσύνθετος Γερμανός δεν είχε αγωνιστεί ποτέ στην Ευρώπη, οι πρώτες χρονιές στο Ντάλας ήταν δύσκολες αλλά όταν μετακόμισε στην Ιντιάνα, έδειξε την ποιότητά του. Το Σιάτλ τον απέκτησε το 1993 στο πλαίσιο της ανταλλαγής του Ντέρικ ΜακΚι και παρά το γεγονός ότι δεν ήταν η βασική επιλογή στο σκοράρισμα, μέτρησε 15+ πόντους σε όλες τις χρονιές του στους Σόνικς. Έπαιξε σε δυο All-Star Game και ήταν μέλος της ομάδας που έπαιξε στους Τελικούς το 1996.

Έπαιξε στους Σόνικς: 1993-99

Άλλες ομάδες: Ντάλας Μάβερικς (1985-89), Ιντιάνα Πέισερς (1989-93), Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς (1999-01)

ΞΑΒΙΕ ΜΑΚΝΤΑΝΙΕΛ

Το 1985 οι Σόνικς τον επέλεξαν στο νούμερο 4 του ΝΒΑ Draft και ο «X-Man» έκανε αμέσως τη διαφορά, μετρώντας 17.1 πόντους και 8 ριμπάουντ μ.ό. ως starter στη rookie σεζόν του! Μάλιστα στη δεύτερη χρονιά του, μαζί με τους Ντέιλ Έλις και Τομ Τσέιμπερς οδήγησαν το Σιάτλ στους τελικούς της Δύσης. Είχε τέσσερις χρονιές με 20+ πόντους μ.ό. και συμμετείχε στο All-Star Game του 1988. Το 1995 ήλθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ηρακλή.

Έπαιξε στους Σόνικς: 1985-91

Άλλες ομάδες: Φοίνιξ Σανς (1990-91), Νιου Γιορκ Νικς (1991-92), Μπόστον Σέλτικς (1992-95), Ηρακλής (1995-96), Νιου Τζέρσεϊ Νετς (1996-98)

Σέντερ

ΣΑΜ ΠΕΡΚΙΝΣ

Στα έξι χρόνια που έπαιξε στο Σιάτλ μέτρησε ισάριθμες παρουσίες σε playoffs, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στους ΝΒΑ Finals. Ερχόταν από τον πάγκο ενώ τις σεζόν 1994-95 και 1995-96 έπαιξε σε όλους τους αγώνες της regular season με τους «Υπερηχητικούς».

Έπαιξε στους Σόνικς: 1992-98

Άλλες ομάδες: Ντάλας Μάβερικς (1984-90), Λος Άντζελες Λέικερς (1990-93), Ιντιάνα Πέισερς (1998-01)

- Ο Κέβιν Ντουράντ αγωνίστηκε μόνο μια σεζόν ως Σόνικ πριν ο οργανισμός μετακομίσει στην Οκλαχόμα και για αυτό έμεινε εκτός λίστας