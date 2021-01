Χάρντεν: «Είμαι ελίτ παίκτης, συμπαίκτης και ηγέτης» (pic)

Η παρουσίαση του Τζέιμς Χάρντεν έγινε με το πρωτόκολλο της covid-19. Ο ίδιος μπροστά σε μία κάμερα και δεκάδες ηλεκτρονικοί υπολογιστές να φωτίζουν για χάρη του. Στις πρώτες δηλώσεις του ως μέλος των Νετς, ο Χάρντεν μίλησε για το παιχνίδι του. Με μία δήλωση που θα φέρει αρκετές αντιδράσεις. «Είμαι ένας ελίτ παίκτης, ένας ελίτ συμπαίκτης και ένας ελίτ ηγέτης», ήταν τα πρώτα λόγια του, προτού συμπληρώσει: «Είμαι ένας τύπος που θα κάνει τα πάντα για να μαζέψουμε όσες περισσότερες νίκες μπορούμε».

Ο MVP του 2018 αναφέρθηκε και στους Χιούστον Ρόκετς, τονίζοντας πως η εξέλιξη φέρνει χαρούμενες και τις δύο πλευρές. Ο Χάρντεν ρωτήθηκε αν θα ζητούσε να αποχωρήσει, αν ο Ντάριλ Μόρεϊ παρέμενε στη θέση του GM και αποκρίθηκε πως δεν είναι σίγουρος και πως «είναι μία καλή ερώτηση».

Παράλληλα, ο Χάρντεν - όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται - απάντησε πως είναι σε «εκπληκτική» κατάσταση!

