Σίμονς: Στην... εξίσωση με Μάτζικ, Ρόμπερτσον και Γιόκιτς! (pic)

Ακόμα ένα triple double έγραψε ο Μπεν Σίμονς απέναντι στους Χιτ.

Ο γκαρντ των Σίξερς έφτασε τα 30 και με αυτόν τον τρόπο έγινε ο 4ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 30 triple double πριν κλείσει τα 25.

Οι άλλοι 3 είναι ο Όσκαρ Ρόμπερτσον (89), ο Μάτζικ Τζόνσον (59) και ο Νίκολα Γιόκιτς (39).

Ben Simmons has his 30th career triple-double tonight.

He becomes the 4th player in NBA History with 30 before turning 25 joining Oscar Robertson (89), Magic Johnson (59) and Nikola Jokic (39).

H/T @EliasSports pic.twitter.com/y3UfH7D65A

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 15, 2021