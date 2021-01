Γυρίζει στις δραστηριότητες των Πέλικανς ο Ζάιον Ουίλιαμσον.

Ο σταρ της Νέας Ορλεάνης θα βρίσκεται στη διάθεση του Βαν Γκάντι για το ματς κόντρα στους Λέικερς.

Φέτος μετρά 21.9 πόντους και 8.1 ριμπάουντ ανά ματς.

Zion Williamson has been cleared to resume team activities, source says.

He's good to play tomorrow night vs. the Lakers.

— Andrew Lopez (@_Andrew_Lopez) January 14, 2021