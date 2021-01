Μάτζικ: «Πήραν Χάρντεν οι Νετς, όμως πρωτάθλημα θα πάρουν οι Λέικερς» (pic)

Οι Νετς έκαναν τo colpo grosso με την απόκτηση του Τζέιμς Χάρντεν μέσω ανταλλαγής, ανεβάζοντας τις πιθανότητες τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αφού έχουν και τους Ντουράντ και Ίρβινγκ.

Πάντως ο Μάτζικ Τζόνσον συνεχίζει να θεωρεί πως οι Λέικερς θα πάρουν το πρωτάθλημα.

«Ο Χάρντεν έγινε ανταλλαγή στους Νετς και θα είναι ξεχωριστό να τον δεις μαζί με Ντουράντ και Ίρβινγκ. Αλλά επιλέγω και πάλι Λέικερς για τίτλο», έγραψε.

James Harden getting traded to the Brooklyn Nets to join KD and Kyrie will be special to watch... but I’m still picking the @Lakers to win the Championship

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 14, 2021