«Ο Καϊρί Ίρβινγκ πρέπει να κόψει το μπάσκετ σήμερα»! (vid)

Ο Ίρβινγκ απουσιάζει από τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια των Μπρούκλιν Νετς ενώ αναμένεται να λείψει ακόμα μια εβδομάδα, δίχως να υπάρχει αναφορά για τραυματισμό. «Προσωπικοί λόγοι» είναι η επίσημη δικαιολογία ενώ το ΝΒΑ έχει αρχίσει έρευνα επειδή ο Ίρβινγκ εμφανίζεται σε video χωρίς μάσκα να διασκεδάζει!

Αν μάλιστα αποδειχτεί πως το πάρτι έγινε πρόσφατα, τότε θα μπει στο πρωτόκολλο του ΝΒΑ για τον κορονοϊό το οποίο απαγορεύει στους παίκτες να συναθροίζονται σε μπαρ, κλαμπ ή άλλα μέρη με πάνω από 15 άτομα γύρω τους.

Θέση επί του θέματος πήρε ο Στίβεν Σμιθ του ESPN, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Ο Ίρβινγκ δεν αξίζει όλο αυτό… Νομίζω ότι ο Καϊρί Ίρβινγκ πρέπει να αποσυρθεί! Πρέπει να ανακοινώσει την απόσυρσή του σήμερα! Ξεκάθαρα».

"I think Kyrie Irving should retire. I think he should announce his retirement today."@stephenasmith got right to the point

(via @FirstTake) pic.twitter.com/RKRXpkTx7Q

— ESPN (@espn) January 13, 2021