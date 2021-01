Χιλ: «Αν είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα, ίσως δεν θα έπρεπε να παίζουμε»

Η κατάσταση με τον κορονοϊό στο ΝΒΑ έχει αρχίσει και ξεφεύγει και η λίγκα ψάχνει τρόπους να την μαζέψει. Η διακοπή δεν υπάρχει σαν σκέψη και μέτρα όπως το να κόψουν και την παραμικρή επαφή οι παίκτες προκρίθηκαν.

Ο Τζορτζ Χιλ δεν τρελάθηκε με την ιδέα και το είπε: «Είμαι ένας μεγάλος άντρας, οπότε θα κάνω ό,τι θέλω. Αν θέλω να πάω να δω την οικογένεια μου, θα πάω. Αν είναι τόσο σοβαρό, ίσως δεν θα έπρεπε να παίζουμε».

George Hill on the NBA COVID-19 protocols:

"I'm a grown man, so I'm going to do what I want to do. If I want to go see my family I am going to go see my family. They can't tell me what I'm going to do. If it's that serious maybe we shouldn't be playing."

