Μπλέιζερς - Ράπτορς 112-111: Στο τέλος μίλησε ο ΜακΚόλουμ! (vid)

Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ έδωσε τη νίκη στους Μπλέιζερς, αφού σκόραρε για το 112-111. 9 δευτερόλεπτα για το τέλος.

Με αυτό τον τρόπο πήγε στο 6-4 και έριξε το Τορόντο στο 2-8.

Ο ΜακΚόλουμ μέτρησε 30, ενώ 23 είχε ο Λίλαρντ. Από την άλλη ο Σιάκαμ είχε 22, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ, 18 με 9 ασίστ είχε ο Λάουρι, ενώ ο Ανουνόμπι μέτρησε 18 πόντους. Στους 20 σταμάτησε ο Μπουσέ που κατέβασε και 18 ριμπάουντ.

CJ McCollum with ice in his veins.#RipCity

Stream: https://t.co/Qw6YqQ11wx pic.twitter.com/3HNt9MeLJr

— NBC Sports Northwest (@NBCSNorthwest) January 12, 2021