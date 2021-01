ΛαΜέλο Μπολ: Γράφει στατιστικά που θυμίζουν Μάτζικ και ΛεΜπρόν! (pic)

Μοιάζει με ιεροσυλία, μα είναι πέρα για πέρα αληθινό! Μετά από 10 αγώνες στη σεζόν ο rookie των Σάρλοτ Χόρνετς, ΛαΜέλο Μπολ έχει πετύχει 128 πόντους, έχει «κατεβάσει» 63 ριμπάουντ και έχει μοιράσει 59 ασίστ! Από το 1976, έτος της ένωσης του ΝΒΑ με το ΑΒΑ, μόλις τρεις rookie έχουν παρόμοια ή καλύτερα στατιστικά από τον βενιαμίν των Μπολ.

Ο Μάτζικ Τζόνσον τη σεζόν 1979-1980, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τη σεζόν 2003-2004 και ο Μπεν Σίμονς (2017-2018)! Από τα ξημερώματα της Κυριακής (10/10) ο ΛαΜέλο Μπολ είναι ο νεότερος σε ηλικία (19 ετών και 140 ημερών) παίκτης του ΝΒΑ με triple double (21π., 1ο ριμπ., 10 ασίστ).

LaMelo Ball through his first 10 NBA games:

128 PTS

63 REB

59 AST

Only three rookies since the ABA-NBA merger have matched or exceeded all three of those totals through their first 10 games:

Magic Johnson, 1979-80

LeBron James, 2003-04

Ben Simmons, 2017-18 pic.twitter.com/cv87DQ99ii

— Justin Kubatko (@jkubatko) January 10, 2021