Λαμέλο Μπολ: Ο πιο νέος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με triple double (pic)

Κόντρα στους Χοκς, ο Λαμέλο Μπολ είχε 22 πόντους, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Ετσι, έγινε ο πιο νέος παίκτης που σημειώνει triple double στο ΝΒΑ!

Επίσης, έγινε ο 5ος ρούκι των Χόρνετς που πετυχαίνει triple double κι ο 1ος που έρχεται από τον πάγκο για να σημειώσει διψήφιο αριθμό σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες της στατιστικής καρτέλας.

19-year-old LaMelo Ball is the youngest player in NBA history with a triple double!

21 PTS

10 REB

10 AST

1 TO

9/10 FG

3/4 3PT pic.twitter.com/aR0JoCvu7W

